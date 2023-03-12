Зінченко – знову найкращий: як магічне ноу-хау українця веде Арсенал до чемпіонства

Лівий захисник виявився зовсім не захисником

Джерело - Чемпіон.

Олександр Зінченко вдруге поспіль був визнаний найкращим гравцем місяця в Арсеналі. Англія не перестає ним захоплюватись.

"Зінченко – чудовий!"; "Відмінна передача на Сака, яка привела Арсенал до першого голу, чудова на Нкетії. Він розривав захист Евертона"; "Зінченко чудово читає гру. Він робить атаку Арсеналу дуже потужною" – писали Football London, Goal, The Sun та London World після матчу з Евертоном у перший день березня. Зінченка хвалять не лише за дії на полі, а й за якості лідера, якими він заряджає роздягальню "канонірів".

Фото - ФК Арсенал

"З перших днів в Арсеналі я говорив хлопцям, що не треба думати про топ-3. Ми маємо йти до чемпіонства. Спочатку багато хто посміювався над моїми словами, але тепер ніхто не сміється. Ми всі віримо у наші можливості", – казав український футболіст після переможного матчу з Манчестер Юнайтед (3:2).

Для тренера Мікеля Артети Зінченко став одним із найголовніших гравців, який своїм менталітетом переможця та фантастичними ігровими якостями приніс щось нове, особливе у футбол Арсенала. Гадаю, ті, хто давно стежить за кар'єрою Олександра, знають про його заповітну мрію виступати саме за Арсенал. А щоб таки вдягнути футболку лондонців, гравець подолав величезну кількість перешкод.

Від резервіста Шахтаря до зірки АПЛ

Нещодавно Сашко розповідав журналістам Sky Sports про курйозний випадок: "Пам'ятаю, у 14 років мене мало не вигнали з академії Шахтаря. Хтось знімав відео нашого тренування. Я показав пару трюків і на запитання про мрію прямо відповів, що хочу виступати за лондонський Арсенал. Наступного дня мене змусили перезняти ролик і сказати, що хочу виступати за Шахтар. В іншому разі мені доведеться попрощатися з академією".

Олександр мріяв не лише про "канонірів", а й про основу Шахтаря. Цілеспрямованості та працьовитості юного футболіста могли позаздрити багато гравців не лише зі стану "гірників". Однак, як виявилося, капітан молодіжки не мав жодного шансу грати разом із Дугласом Костою, Фернандіньйо, Степаненком та Мхітаряном. Тренерський штаб не бачив молодого футболіста в основі. А час спливав.

У 2014 році батьки Олександра поїхали до росії та забрали із собою сина. Зінченко розірвав контракт із Шахтарем. Там кілька клубів уже виявляли інтерес до українського футболіста. Всіх випередила Уфа. Перехід до російської команди супроводжувався скандалом, але в деталі не вдаватимемось. Сьогодні – лише про футбол Олександра.

В Уфі він дуже швидко зайняв місце в основі і через певний час уже став найкращим гравцем команди. На молодого футболіста, який подає великі надії, звернули увагу скаути європейських клубів. Боруссія, Рома та Манчестер Сіті розпочали гонку за українцем. "Містяни", як ми знаємо, виграли. У 2016 році Зінченко вирушив у наступну професійну подорож, підписавши контракт із "блактиними".

Сіті вирішив, що адаптуватися в європейському футболі та мати регулярну ігрову практику гравцю краще в оренді. Сезон-2016/2017 Сашко провів у ПСВ. Повернувшись до Англії, Зінченко зрозумів, що боротьба за місце в основі буде жорсткою. Насправді мало хто вірив, що Пеп Гвардіола бачить Зінченка основним гравцем команди. Тренер захоплювався якостями українського футболіста, але до основи підпускав рідко.

Якоїсь миті, розуміючи, що гравцеві необхідно регулярно виходити на поле, Гвардіола запропонував йому чергову оренду. Однак Сашко відповів, що ще більше тренуватиметься і боротиметься, чим безперечно захопив Гвардіолу. Підсумок ми всі знаємо.

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Зінченко засяяв у основі Манчестер Сіті, вигравши всі можливі англійські трофеї та одного разу зігравши у фіналі Ліги чемпіонів. А влітку 2022 року здійснив свою заповітну мрію – одягнув футболку Арсенала.

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Маг Арсенала

То чому саме з приходом Зінченка Арсенал Мікеля Артети трансформувався? Почнімо з того, що Сашко дуже швидко відправив на лаву запасних Кірана Тірні. А Кіран, між іншим, є великим улюбленцем фанів "канонірів". Але не це найголовніше.

Олександр за півроку став чарівником Арсенала. Його маніпуляції тілом заворожують. Коли Зінченко отримує м'яч, суперник слідкує за положенням стопи, нахилом корпусу та поглядом українця в напрямок передачі. А той зненацька віддає пас у зовсім іншому напрямку.

Зінченко віртуозно вводить в оману та змушує помилятися суперника. Пам'ятаєте перший гол лондонців у ворота Манчестер Юнайтед? Олександр тілом давав зрозуміти, що його пас буде спрямований ліворуч на Мартінеллі, однак передача несподівано для всіх пішла на Джаку. Отримавши зворотний пас від Граніта, Зінченко тілом показав, що готується йти в дриблінг, але направив круглого Едегору. Поки захист Манчестер Юнайтед приходив до тями, Едегор розрізав захист суперника передачею на Джаку. Далі був навіс на Нкетіа, який і пробив Давида де Хеа. Такі маневри – це винятково унікальне вміння Зінченко, скажімо так – таємна зброя "канонірів".

Сьогодні Зінченка важко назвати лівим захисником. Ще в дитинстві, за словами Олександра, його ставили на позицію і вінгера, і форварда, і оборонця. В Арсеналі Мікель Артета все більше розкриває українця в ролі атакувального півзахисника. Складається враження, що в Зінченка є ще одна пара очей на потилиці. Він бачить усіх і все, знаходить щілини, розхитує захист, створює вільні зони для партнерів. Передачі Зінченка загострюють атаки Арсенала набагато раніше, ніж суперник це розуміє.

Фото - ФК Арсенал

Враховуючи, що проти "канонірів" практично всі грають зі щільним захистом, Артеті потрібен був саме такий футболіст, який може знайти лазівку, ввести в оману суперника, побачити гольову можливість та вивести партнерів на ударні позиції.

Минулої суботи Арсенал зустрічався з Борнмутом. Матч виявився одним із найдраматичніших. Вже на десятій секунді господарі пропустили гол. До 62-ї хвилини Зінченко та Ко програвали "вишням" з рахунком 0:2. За вісім хвилин відбувся неймовірний камбек - відзначилися Партей та Вайт.

Олександр працював на всіх фронтах, але ні забити, ні віддати гольову не вдалося. Втім, можна сказати, що саме Зінченко визначив результат матчу. Саме він заробив кутовий, який призвів до переможного голу команди Артети на 90+7 хвилині (3:2). За статистикою Whoscored, в Олександра у матчі з Борнмутом було 90% успішних передач, 3 удари по воротах, 5 виграних єдиноборств, 4 успішні відбори м'яча, оцінка за матч – 7,52 (більше лише у Партея та Едегора). У стилі чемпіона.

Непередбачуваність, креативність, майстерність, непоступливість у єдиноборствах, лідерство на полі та в роздягальні Олександра Зінченка – все це змінило Арсенал цього сезону до невпізнанності.

Юлія Охрименко, Чемпіон

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