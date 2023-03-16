Джерело - Чемпіон.

Фантастичним голом у ворота Арсенала майже з центру поля відзначився півзахисник Спортінга з Лісабону Гонсалвеш Педру.

На 62-й хвилині Педру зрівняв рахунок у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи. Перший матч завершився нічиєю - 2:2. Олександр Зінченко з'явився на полі зі стартових хвилин.

Нагадаємо, Шахтар на цій стадії зазнав розгромної поразки від Феєнорда (7:1) і припинив виступи в розіграші.

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