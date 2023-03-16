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Феєнорд знищив Шахтар у матчі-відповіді Ліги Європи

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Шахтар пропустив сім мячів
Феєнорд знищив Шахтар у матчі-відповіді Ліги Європи
#Феєнорд, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи донецький Шахтар на виїзді поступився Феєнорду.

Матч завершився з рахунком 7:1 на користь нідерландського клубу. Гол престижу у "гірників" забив Келсі.

Ліга Європи 2022/23

1/8 фіналу, Матч-відповідь

16 березня

Феєнорд - Шахтар 7:1 (3:0)

Голи: 1:0 - 9 Хіменес, 2:0 - 24 Кокджу, 3:0 - 38 Кокджу (пен), 4:0 - 49 Ідріссі, 5:0 - 60 Ідріссі, 6:0 - 64 Джаханбахш, 7:0 - 67 Данілу, 7:1 - 87 Келсі

Попередження: Бондаренко, 20, Судаков, 81.

Феєнорд: Велленройтер — Гертрейда, Траунер, Ганцко, Лопес (Расмуссен, 57) — Віффер, Шиманські (Бульяуде, 57), Кекчю — Джаханбахш, Хіменес (Даніло, 57), Ідріссі (Пайшао, 62).

Шахтар: Трубін - Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайличенко, Степаненко (Назарина, 64), Судаков - Зубков, Криськів (ДЖурасек, 46), Бондаренко (Келсі, 64) - Траоре (Сікан, 54).

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