Головне
Марокко замінило Україну в заявці на проведення ЧС-2030
Вчора 20:09 743
Феєнорд - Шахтар: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу Ліги Європи
Сьогодні 19:44 1607
Європарламент вимагає не допускати білорусь до кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 15:52 247
Підтримав Україну, але розкритикував Велику Британію: Ґарі Лінекер — ведучий із позицією, за яку довелося платити
Сьогодні 14:17 652
Феєнорд - Шахтар: онлайн-трансляція - Ліга Європи
Сьогодні 10:57 1260
Світоліна працюватиме під керівництвом нідерландця Слейтера
Сьогодні 09:14 610
Інтер вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:58 981
Манчестер Сіті з неймовірним Голандом знищив Лейпциг в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:52 602
Космос! Голанд забив 5 голів у ворота Лейпцига в плей-оф Ліги чемпіонів
Вчора 23:52 1067
Голанд - третій футболіст в історії ЛЧ, який забив 5 голів у матчі
Вчора 23:38 1546
Блоги
Німецькі фани влаштували погром у Неаполі перед матчем Ліги чемпіонів: з'явилися відео жорстких зіткнень із поліцією
Німецькі фани влаштували погром у Неаполі перед матчем Ліги чемпіонів: з'явилися відео жорстких зіткнень із поліцією Андрій Дунець
Сьогодні 20:04 109
Влада Зінченко підкорила фанів Арсенала емоційним святкуванням камбеку проти Борнмута - ВІДЕО
Влада Зінченко підкорила фанів Арсенала емоційним святкуванням камбеку проти Борнмута - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 17:41 751
Підтримав Україну, але розкритикував Велику Британію: Ґарі Лінекер — ведучий із позицією, за яку довелося платити
Підтримав Україну, але розкритикував Велику Британію: Ґарі Лінекер — ведучий із позицією, за яку довелося платити Андрій Дунець
Сьогодні 14:17 651
Космос! Голанд забив 5 голів у ворота Лейпцига в плей-оф Ліги чемпіонів
Космос! Голанд забив 5 голів у ворота Лейпцига в плей-оф Ліги чемпіонів Андрій Твердохліб
Вчора 23:52 1064
Стефену Каррі – 35! Тернистий шлях легендарного шутера до баскетбольного Олімпу
Стефену Каррі – 35! Тернистий шлях легендарного шутера до баскетбольного Олімпу Nastya Bolshakova
Вчора 19:55 437
Ломаченко поширив відеозвернення підсанкційного священника УПЦ МП
Ломаченко поширив відеозвернення підсанкційного священника УПЦ МП Андрій Дунець
Вчора 17:18 1637 2
Зінченко – переможець та сенсація, він є лідером Арсенала: англійський ексфутболіст висловив захоплення українцем
Зінченко – переможець та сенсація, він є лідером Арсенала: англійський ексфутболіст висловив захоплення українцем Андрій Дунець
Вчора 15:59 1937
Циганков продемонстрував блискучий дриблінг і змусив попітніти одного з найкращих воротарів Ла Ліги - ВІДЕО
Циганков продемонстрував блискучий дриблінг і змусив попітніти одного з найкращих воротарів Ла Ліги - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 08:18 4557
Історія дня: Зінченко заспівав пісню про Артету після матчу АПЛ проти Фулгема - ВІДЕО
Історія дня: Зінченко заспівав пісню про Артету після матчу АПЛ проти Фулгема - ВІДЕО Андрій Дунець
13.03.2023 18:29 1289
СУДний день, який хочеться відкласти. Які шанси врятуватися у Соболя зі Страсбуром і що це за команда
СУДний день, який хочеться відкласти. Які шанси врятуватися у Соболя зі Страсбуром і що це за команда Андрій Дунець
13.03.2023 16:33 488
Йовичевич нецензурно послав віцепрезидента Кривбаса Гагаріна: тренер Шахтаря вибачився - ВІДЕО
Йовичевич нецензурно послав віцепрезидента Кривбаса Гагаріна: тренер Шахтаря вибачився - ВІДЕО Андрій Дунець
13.03.2023 14:29 4434 1
Удар Маліновського зі штрафного призвів до голу Марселя в матчі Ліги 1 - ВІДЕО
Удар Маліновського зі штрафного призвів до голу Марселя в матчі Ліги 1 - ВІДЕО Андрій Дунець
13.03.2023 12:03 14142
Двалішвілі: Слава Україні, слава Грузії, слава волі
Двалішвілі: Слава Україні, слава Грузії, слава волі Андрій Твердохліб
12.03.2023 12:58 800
Приберіть Мудрика звідси: фани Челсі знову незадоволені грою українця в матчі АПЛ
Приберіть Мудрика звідси: фани Челсі знову незадоволені грою українця в матчі АПЛ Nastya Bolshakova
12.03.2023 11:31 5591
Арсенал проти Ман Сіті — реальні перегони чи команди з різними цілями?
Арсенал проти Ман Сіті — реальні перегони чи команди з різними цілями? Андрій Дунець
12.03.2023 10:30 2102
Зінченко – знову найкращий: як магічне ноу-хау українця веде Арсенал до чемпіонства
Зінченко – знову найкращий: як магічне ноу-хау українця веде Арсенал до чемпіонства Андрій Дунець
12.03.2023 10:24 10005
Шиффрін - нова королева гірських лиж, у 27 років побила легендарний рекорд Стенмарка
Шиффрін - нова королева гірських лиж, у 27 років побила легендарний рекорд Стенмарка Андрій Твердохліб
11.03.2023 22:45 688
Мудрик відзначився першим гольовим пасом за Челсі - ВІДЕО
Мудрик відзначився першим гольовим пасом за Челсі - ВІДЕО Андрій Дунець
11.03.2023 19:04 16149
Гордон запропонував Поворознюку забути про конфлікт? Президент Інгульця записав відповідь - ВІДЕО
Гордон запропонував Поворознюку забути про конфлікт? Президент Інгульця записав відповідь - ВІДЕО Андрій Дунець
11.03.2023 17:45 92920 2
3 роки тому Ілічич зробив унікальний покер у Лізі чемпіонів
3 роки тому Ілічич зробив унікальний покер у Лізі чемпіонів Андрій Твердохліб
11.03.2023 15:32 516
Прямі трансляції

Німецькі фани влаштували погром у Неаполі перед матчем Ліги чемпіонів: з'явилися відео жорстких зіткнень із поліцією

Сьогодні 20:04 Андрій Дунець 132 0
Просто дикість!
Німецькі фани влаштували погром у Неаполі перед матчем Ліги чемпіонів: з'явилися відео жорстких зіткнень із поліцією
#Айнтрахт, #Ліга чемпіонів, #Наполі

Джерело - Чемпіон.

"Вболівальники" німецького Айнтрахта влаштували справжній погром у центрі Неаполя напередодні матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Наполі.

До південного італійського міста прибуло близько 500 хуліганів із Франкфурта, але, як і було заплановано раніше, вони потрапити на стадіон не зможуть через рішення місцевої влади. Це й стало головною причиною жорстких сутичок із поліцією - очевидці повідомляють, зокрема, про підпалені автомобілі, а мережею ширяться численні відео безладів.

Відео

Гра між Наполі та Айнтрахтом повинна розпочатись 15 березня о 22:00 за київським часом. перший матч завершився з рахунком 2:0 на користь італійської команди.

Дивіться Лігу чемпіонів на Volia TV.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Кличко: IBA очолює людина, яка змінила своє прізвище, щоб бути ближче до Путіна Кличко: IBA очолює людина, яка змінила своє прізвище, щоб бути ближче до Путіна 2259
Феєнорд - Шахтар: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу Ліги Європи Феєнорд - Шахтар: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу Ліги Європи 1607
Світоліна виступає проти бойкоту турнірів: Українцям нема де грати, це кінець Світоліна виступає проти бойкоту турнірів: Українцям нема де грати, це кінець 1906
Голанд - третій футболіст в історії ЛЧ, який забив 5 голів у матчі Голанд - третій футболіст в історії ЛЧ, який забив 5 голів у матчі 1546
Белью назвав фаворита бою Усик - Ф'юрі Белью назвав фаворита бою Усик - Ф'юрі 2683
Кубок світу: де дивитися онлайн жіночий спринт у Гольменколлені Кубок світу: де дивитися онлайн жіночий спринт у Гольменколлені 2640
Рекомендуємо
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 7098
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 28200
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 8073 1
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 29005
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 19780
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 6019