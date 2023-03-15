Німецькі фани влаштували погром у Неаполі перед матчем Ліги чемпіонів: з'явилися відео жорстких зіткнень із поліцією

Просто дикість!

Джерело - Чемпіон.

"Вболівальники" німецького Айнтрахта влаштували справжній погром у центрі Неаполя напередодні матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Наполі.

До південного італійського міста прибуло близько 500 хуліганів із Франкфурта, але, як і було заплановано раніше, вони потрапити на стадіон не зможуть через рішення місцевої влади. Це й стало головною причиною жорстких сутичок із поліцією - очевидці повідомляють, зокрема, про підпалені автомобілі, а мережею ширяться численні відео безладів.

Відео

È in corso una guerra a Napoli. pic.twitter.com/XaKfxlWhHz — Alessandro (@90ordnasselA) March 15, 2023

Frankfurt supporters casually destroying the city of Napoli, only to complain about Italy needing money from the EU once they get home 😭😭😭pic.twitter.com/GLjCfBYl3v — Football Report (@FootballReprt) March 15, 2023

Гра між Наполі та Айнтрахтом повинна розпочатись 15 березня о 22:00 за київським часом. перший матч завершився з рахунком 2:0 на користь італійської команди.

Дивіться Лігу чемпіонів на Volia TV.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua