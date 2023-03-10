Антоні забив шедевральний гол у стилі Ярмоленка

Джерело - Чемпіон.

Шедевральним голом відзначився півзахисник Манчестер Юнайтед Антоні у ворота Бетіса в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи.

Бразильцю вдався класний обвідний удар з точки Андрія Ярмоленка.

Підсумковий рахунок матчу - 1:1 на користь Манчестер Юнайтед. Матч-відповідь відбудеться в Іспанії 16 березня.

Нагадаємо, донецький Шахтар не зміг втримати перемогу в грі з Феєнордом на тій же стадії ЛЄ. Ярослав Ракицький відзначився чудо-голом спиною. Також в 1/8 ЛЄ Арсенал з Олександром Зінченком здобув виїзну нічию (2:2) в грі зі Спортінгом.

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