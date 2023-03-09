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Арсенал із Зінченком зіграв внічию зі Спортінгом, Манчестер Юнайтед розгромив Бетіс: результати 1/8 фіналу Ліги Європи

Вчора 23:55 489 0
Результати 1/8 фіналу Ліги Європи
Арсенал із Зінченком зіграв внічию зі Спортінгом, Манчестер Юнайтед розгромив Бетіс: результати 1/8 фіналу Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

Відбулися перші матчі 1/8 фіналу Ліги Європи.

Ліга Європи УЄФА, 1/8 фіналу
Перші матчі, 9 березня

Баєр - Ференцварош 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 10 Демірбай, 2:0 - 86 Тапсоба

Рома - Реал Сосьєдад 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 13 Ель-Шаараві, 2:0 - 87 Кумбулла

Спортінг - Арсенал 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 22 Саліба, 1:1 - 34 Інасіо, 2:1 - 55 Паулінью, 2:2 - 62 Моріта (автогол)

Український оборонець Арсенала Олександр Зінченко розпочав матч у стартовому складі та був замінений на 63-й хвилини гри. На 24-й хвилині гри отримав жовту картку за словесну перепалку та штовханину із захисником Спортінга.

Уніон Берлін - Рояль Уніон 3:3 (1:1)

Голи: 0:1 - 28 Боніфейс, 1:1 - 42 Юранович, 1:2 - 58 Вертессен, 2:2 - 69 Кнохе, 2:3 - 72 Боніфейс, 3:3 - 89 Міхель

Манчестер Юнайтед - Бетіс 4:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 6 Рашфорд, 1:1 - 32 Перес, 2:1 - 52 Антоні, 3:1 - 58 Фернандеш, 4:1 - 82 Вегхорст

Севілья - Фенербахче 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 56 Хордан, 2:0 - 85 Ламела

Ювентус - Фрайбург 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 53 Ді Марія

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