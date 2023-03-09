Шахтар не втримав перемогу над Феєнордом у Лізі Європи

Матч завершився внічию.

Джерело - Чемпіон.

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи донецький Шахтар зіграв внічию з Феєнордом.

Матч завершився з рахунком 1:1.

"Гірники" відкрили рахунок у матчі завдяки голу Ярослава Ракицького на 79-й хвилині гри. Однак Феєнорд відігрався на 88-й хвилині, коли Бульяуде на дальній стійці відірвався від захисника і пробив головою повз Трубіна.

Ліга Європи УЄФА, 1/8 фіналу

Перший матч, 9 березня

Шахтар - Феєнорд 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 79 Ракицький, 1:1 - 88 Бульяуде

Шахтар: Трубін, Топалов, Ракицький, Матвієнко, Тейлор, Степаненко, Криськів (62 Джурасек), Судаков (90 Петряк), Бондаренко (90 Назарина), Зубков (77 Швед), Траоре (62 Келсі).

Феєнорд: Велленройтер, Хартман, Ганцко, Гертрейда, Педерсен (57 Траунер), Шиманьскі (73 Ділросун), Кекчю, Віффер, Ідріссі (73 Пайшао), Данило Перейра, Джаханбакш (86 Бульяуде).

Попередження: 70 Віффер

Матч-відповідь у Роттердамі відбудеться 16 березня.