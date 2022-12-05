Джерело - Чемпіон.

Захисник збірної Англії Ерік Даєр не є основним у команді на Чемпіонаті світу-2022, зате в особистому житті в нього все відмінно.

Знайомтесь із його нареченою Анною Модлер!

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Дівчині 24 роки, вона - модель із Південно-Африканської Республіки із намібійським корінням. Модлер та футболіст Тоттенгема заручилися зовсім нещодавно. Цікаво, що до цього красуня зустрічалася з Алексісом Санчесом, ексгравцем Арсенала - найзлішого ворога клубу Еріка Даєра.

Інстаграм Анни налічує 111 тисяч підписників. Втім, коли переглядаєш світлини профілю, то виникає думка, що фолловерів у неї має бути значно більше.

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Нагадаємо, що напередодні найсексуальніша фанатка чемпіонатів світу прогулялася Катаром в самому купальнику.

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