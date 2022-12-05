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Дівчина дня: Анна Модлер - гаряча південноафриканська модель та наречена гравця збірної Англії

Сьогодні 13:10 Андрій Дунець 769 0
Дівчина дня: Анна Модлер - гаряча південноафриканська модель та наречена гравця збірної Англії
#Даєр, #ЧС-2022, #збірна Англії з футболу, #Модлер

Джерело - Чемпіон.

Захисник збірної Англії Ерік Даєр не є основним у команді на Чемпіонаті світу-2022, зате в особистому житті в нього все відмінно.

Знайомтесь із його нареченою Анною Модлер!

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Допис, поширений Anna Modler (@annamodler)

Дівчині 24 роки, вона - модель із Південно-Африканської Республіки із намібійським корінням. Модлер та футболіст Тоттенгема заручилися зовсім нещодавно. Цікаво, що до цього красуня зустрічалася з Алексісом Санчесом, ексгравцем Арсенала - найзлішого ворога клубу Еріка Даєра.

Інстаграм Анни налічує 111 тисяч підписників. Втім, коли переглядаєш світлини профілю, то виникає думка, що фолловерів у неї має бути значно більше.

Дівчина дня: Аліче Кампелло - витончена італійська модель, яка подарувала двійнят нападнику збірної Іспанії 

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Нагадаємо, що напередодні найсексуальніша фанатка чемпіонатів світу прогулялася Катаром в самому купальнику.

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