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Дівчина дня: Марина Лученко - співачка з українським корінням та дружина героя збірної Польщі на ЧС-2022

Сьогодні 15:57 Андрій Дунець 290 0
Дівчина дня: Марина Лученко - співачка з українським корінням та дружина героя збірної Польщі на ЧС-2022
#ЧС-2022, #Збірна Польщі з футболу, #Войцех Щенсний

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер збірної Польщі з футболу Войцех Щенсний став однією з головних дійових осіб матчу чемпіонату світу проти Саудівської Аравії. Воротар відбив пенальті та виконав ще кілька приголомшливих сейвів, чим дуже допоміг своїй команді перемогти з рахунком 2:0.

Знайомимось із його коханою!

Марина Лученко - 33-річна польська співачка та акторка, яка народилася у Вінниці, Україна, проте разом із батьками переїхала до Польщі, коли їй було всього 2.

Дівчина розпочала кар'єру співачки дуже рано - в 10 років. А нині на теренах наших західних сусідів є вельми популярною особою: зокрема, її Інстаграм налічує 763 тисячі підписників.

Марина стала зустрічатися з Войцехом Щенсним у 2013 році, заручилися вони на початку липня 2015 року в день народження дівчини. Весілля ж відбулося у травні 2016 року. 2018-го року в пари народився син, якому дали ім'я Ліам.

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Допис, поширений 𝕸𝖆𝖗𝖎𝖓𝖆 (@marina_official)

Популярність Марини в соцмережах не викликає особливих запитань. Як пояснення - світлини нижче.

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