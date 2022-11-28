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Найсексуальніша фанатка чемпіонатів світу прогулялася Катаром в самому купальнику - ВІДЕО

Сьогодні 13:51 Андрій Дунець 146 0
Найсексуальніша фанатка чемпіонатів світу прогулялася Катаром в самому купальнику - ВІДЕО
#Катар, #ЧС-2022, #Збірна Хорватії з футболу

Джерело - Чемпіон.

Відома вболівальниця збірної Хорватії Іванна Кнолль продовжує власну чудову традицію - екстравагантно підтримувати Картатих на мундіалях.

Кнолль стала відомою ще на світових першостях 2014 та 2018 років, коли вона тішила усіх навколо (здебільшого представників протилежної статі) своїм неперевершеним виглядом.

Дівчина має "розкручений" Інстаграм із 784 тисячами підписників та здобула неофіційний титул найсексуальнішої фанатки чемпіонатів світу. Для ЧС-2022 у Катарі вона приготувала дещо особливе.

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Допис, поширений Ivana Knöll (@knolldoll)

Після цього відео на Іванну здійнялося чимало критики, адже Катар відомий своїми жорсткими законами, зокрема щодо того, як суворо повинні вдягатися жінки. 

Але ці закони - точно не для Кнолль. Лишень погляньте на її "послужний список".

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Слід додати, що підтримка Іванни Кноль на ЧС-2022 поки допомагає збірній Хорватії: підопічні Златко Далича напередодні розгромили Канаду з рахунком 4:1.

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