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Дівчина дня: Аліче Кампелло - витончена італійська модель, яка подарувала двійнят нападнику збірної Іспанії

Сьогодні 12:59 Андрій Дунець 239 0
Дівчина дня: Аліче Кампелло - витончена італійська модель, яка подарувала двійнят нападнику збірної Іспанії
#Мората, #Збірна Іспанії з футболу

Джерело - Чемпіон.

Форвард збірної Іспанії Альваро Мората відзначився забитим голом у матчі 2-го туру ЧС-2022 проти збірної Німеччини. З цієї нагоди знайомимося з його чарівною дружиною.

Аліче Кампелло - 27-річна італійська модель і модельєр. Дівчина познайомилась із футболістом, коли він уперше виступав за туринський Ювентус. Пара заручилася у 2016 році, а 2017-го зіграла весілля.

Кампелло та Мората вже мають 3-х дітей (серед яких - двійнята Лео і Алессандро, а також ще один хлопчик Едвард), невдовзі чекають на народження першої дівчинки.

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Допис, поширений Alice Campello Morata (@alicecampello)

Мората відзначився історичним досягненням у збірній Іспанії на ЧС

Дівчина дня: вродлива модель із пишним бюстом, яка є дружиною гравця збірної Бразилії 

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