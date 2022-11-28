Джерело - Чемпіон.

Форвард збірної Іспанії Альваро Мората відзначився забитим голом у матчі 2-го туру ЧС-2022 проти збірної Німеччини. З цієї нагоди знайомимося з його чарівною дружиною.

Аліче Кампелло - 27-річна італійська модель і модельєр. Дівчина познайомилась із футболістом, коли він уперше виступав за туринський Ювентус. Пара заручилася у 2016 році, а 2017-го зіграла весілля.

Кампелло та Мората вже мають 3-х дітей (серед яких - двійнята Лео і Алессандро, а також ще один хлопчик Едвард), невдовзі чекають на народження першої дівчинки.

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