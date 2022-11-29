Нападник збірної Бразилії відібрав магічні сили в ніг легендарного Роналдо - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.
Відразу після матчу Бразилія - Швейцарія на ЧС-2022 відбулося незвичне інтерв'ю. Інтерв'юером був знаменитий "Феномен" Роналдо.
Він опитував Родріго Гоеса, футболіста, який вступив у гру на старті другого тайму. 21-річний нападник не знітився перед легендою і завершив зустріч дотепним вчинком. Гравець спочатку торкнувся своїми руками ніг "Зубастика", а потім і своїх, немов перебираючи до себе всі магічні здатності співрозмовника, який є дворазовим володарем Золотого м'яча.
SEGURA ESSE ENCONTRO!@Ronaldo entrevistou o grande @RodrygoGoes logo após o jogo contra a Suíça. Nada como conhecer seu ídolo né? Rodrygo, a gente te entende! 😂😅— RonaldoTV (@RonaldoTV09) November 28, 2022
Rumo ao hexaaaa 🇧🇷 @fifaworldcup#ronaldotv #Rodrygo #ronaldo #fenomeno #fifaworldcup #copadomundo pic.twitter.com/2G9OxVJIpC
- Гол дня: бразилець Каземіро потужним ударом зльоту шокував воротаря збірної Швейцарії на ЧС-2022 - ВІДЕО
Додамо, що Бразилія обіграла Швейцарію з рахунком 1:0 та заздалегідь гарантувала собі місце у плей-оф Мундіалю в Катарі.
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua