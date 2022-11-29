Нападник збірної Бразилії відібрав магічні сили в ніг легендарного Роналдо - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Відразу після матчу Бразилія - Швейцарія на ЧС-2022 відбулося незвичне інтерв'ю. Інтерв'юером був знаменитий "Феномен" Роналдо.

Він опитував Родріго Гоеса, футболіста, який вступив у гру на старті другого тайму. 21-річний нападник не знітився перед легендою і завершив зустріч дотепним вчинком. Гравець спочатку торкнувся своїми руками ніг "Зубастика", а потім і своїх, немов перебираючи до себе всі магічні здатності співрозмовника, який є дворазовим володарем Золотого м'яча.

Додамо, що Бразилія обіграла Швейцарію з рахунком 1:0 та заздалегідь гарантувала собі місце у плей-оф Мундіалю в Катарі.

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