Джерело - Чемпіон.

Півзахисник збірної Бразилії Каземіро забив єдиний м'яч своєї команди в матчі другого туру чемпіонату світу проти Швейцарії.

На 83-й хвилині гри футболіст завдав сильного пострілу по воротах Яна Зоммера після відскоку м'яча від газону. Політ м'яча скоригував рикошет від захисника, який зробив цей момент більш красивим.

Відео

У підсумку цей гол Каземіро став єдиним у зустрічі, а пентакампеони забезпечили собі місце у плей-оф Мундіалю в Катарі.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua