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Гол дня: бразилець Каземіро потужним ударом зльоту шокував воротаря збірної Швейцарії на ЧС-2022 - ВІДЕО

Сьогодні 00:25 Андрій Дунець 81 0
Гол дня: бразилець Каземіро потужним ударом зльоту шокував воротаря збірної Швейцарії на ЧС-2022 - ВІДЕО
#Каземіро, #ЧС-2022, #Збірна Бразилії з футболу, #Збірна Швейцарії з футболу

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник збірної Бразилії Каземіро забив єдиний м'яч своєї команди в матчі другого туру чемпіонату світу проти Швейцарії.

На 83-й хвилині гри футболіст завдав сильного пострілу по воротах Яна Зоммера після відскоку м'яча від газону. Політ м'яча скоригував рикошет від захисника, який зробив цей момент більш красивим.

Відео

У підсумку цей гол Каземіро став єдиним у зустрічі, а пентакампеони забезпечили собі місце у плей-оф Мундіалю в Катарі.

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