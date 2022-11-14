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Андрій Воронін відзначився двома голами у благодійному матчі зірок - ВІДЕО

Сьогодні 22:10 Андрій Дунець 293 0
Андрій Воронін відзначився двома голами у благодійному матчі зірок - ВІДЕО
#Благодійність, #Андрій Воронін, #Дієго Марадона

Джерело - Чемпіон.

У Римі на Стадіо Олімпіко відбувся благодійний матч "Ми граємо за мир", зокрема присвячений пам'яті Дієго Марадони.

Одним із героїв став знаменитий у минулому футболіст збірної України Андрій Воронін. Після свого виходу на поле він оформив дубль, принісши перемогу синій команді з рахунком 4:3.

Відео

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Допис, поширений Setanta Sports Ukraine (@setantasportsua)

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