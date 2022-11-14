Джерело - Чемпіон.
У Римі на Стадіо Олімпіко відбувся благодійний матч "Ми граємо за мир", зокрема присвячений пам'яті Дієго Марадони.
Одним із героїв став знаменитий у минулому футболіст збірної України Андрій Воронін. Після свого виходу на поле він оформив дубль, принісши перемогу синій команді з рахунком 4:3.
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У грі також узяли участь Роналдінью, Стоїчков, Марадона-молодший та багато інших зірок.
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