Неймар записав тепле мотиваційне звернення до Мудрика - ВІДЕО

Джерело - Влада Седан.

Зірка Парі Сен-Жермен та збірної Бразилії Неймар звернувся до молодого лідера Шахтаря Михайла Мудрика.

Відповідне відео було опубліковано на Ютуб-каналі Влада Седан.

"Привіт, Міша Мудрик! Дякую, що підтримуєш мене. Сподіваюся, у твоїй кар'єрі буде багато позитивних моментів. Скоро побачимось", - сказав Неймар.

Відео

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Шахтар оцінює Мудрика у 100 млн євро.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua