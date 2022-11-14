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Неймар записав тепле мотиваційне звернення до Мудрика - ВІДЕО

Сьогодні 19:36 Андрій Дунець 213 0
Неймар записав тепле мотиваційне звернення до Мудрика - ВІДЕО
#Неймар, #ПСЖ, #Влада Седан, #Шахтар, #Михайло Мудрик

Джерело - Влада Седан.

Зірка Парі Сен-Жермен та збірної Бразилії Неймар звернувся до молодого лідера Шахтаря Михайла Мудрика.

Відповідне відео було опубліковано на Ютуб-каналі Влада Седан.

"Привіт, Міша Мудрик! Дякую, що підтримуєш мене. Сподіваюся, у твоїй кар'єрі буде багато позитивних моментів. Скоро побачимось", - сказав Неймар.

Відео

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Шахтар оцінює Мудрика у 100 млн євро.

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