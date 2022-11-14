Команда Вороніна виграла благодійний матч за мир

Зінченко в матчі не зіграв

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 14 листопада, відбувся благодійний матч за мир світових зірок футболу.

Синя команда переграла білу з рахунком 4:3.

За синю команду грав колишній український форвард Андрій Воронін - він розпочав матч на лаві запасних і, вийшовши на поле, зумів оформити дубль.

У даному матчі анонсувалась участь Олександра Зінченка, але його у заявках не було.

У грі взяли участь Роналдінью, Стоїчков, Марадона-молодший, Демічеліс, Абідаль, Мхітарян, Іммобіле, Ді Натале, Ракитич, Буффон, Вайденфеллер, Каннаваро, Сабалета, Клозе, Пірес та інші.