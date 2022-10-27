Матч Атлетіко - Баєр - пригодницький детектив: суддя призначив пенальті після фінального свистка, який не було реалізовано

Джерело - Чемпіон.

Неймовірно драматичною видалась кінцівка матчу туру Ліги чемпіонів Атлетіко - Баєр. Головний арбітр матчу Клеман Турпен дав фінальний свисток одразу після кутового у виконанні іспанців. Однак вмішався VAR і арбітри прийняли рішення вказати на 11-метрову позначку - м'яч ледь-ледь торкнувся руки захисника Фармацевтів Оділона Коссуни.

Однак ані удар з пенальті Яніка Карраско, ані два добивання поспіль не змінили підсумкового рахунку. 2:2 - Атлетіко втратив шанси на плей-оф турніру.

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Турнірна таблиця групи B

М Команда І В Н П Г О 1 Брюгге* 5 3 1 1 7-4 10 2 Порту* 5 3 0 2 10-6 9 3 Атлетіко 5 1 3 2 4-7 5 4 Баєр 5 1 1 3 4-8 4

Нагадаємо, після 5 турів визначилися 12 учасників 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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