Матч Атлетіко - Баєр - пригодницький детектив: суддя призначив пенальті після фінального свистка, який не було реалізовано

Джерело - Чемпіон.
Неймовірно драматичною видалась кінцівка матчу туру Ліги чемпіонів Атлетіко - Баєр. Головний арбітр матчу Клеман Турпен дав фінальний свисток одразу після кутового у виконанні іспанців. Однак вмішався VAR і арбітри прийняли рішення вказати на 11-метрову позначку - м'яч ледь-ледь торкнувся руки захисника Фармацевтів Оділона Коссуни.
Однак ані удар з пенальті Яніка Карраско, ані два добивання поспіль не змінили підсумкового рахунку. 2:2 - Атлетіко втратив шанси на плей-оф турніру.
Відео
Турнірна таблиця групи B
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Брюгге*
|5
|3
|1
|1
|7-4
|10
|2
|Порту*
|5
|3
|0
|2
|10-6
|9
|3
|Атлетіко
|5
|1
|3
|2
|4-7
|5
|4
|Баєр
|5
|1
|1
|3
|4-8
|4
Нагадаємо, після 5 турів визначилися 12 учасників 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua