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Матч Атлетіко - Баєр - пригодницький детектив: суддя призначив пенальті після фінального свистка, який не було реалізовано

Сьогодні 15:50 Андрій Твердохліб 127 0
Матч Атлетіко - Баєр - пригодницький детектив: суддя призначив пенальті після фінального свистка, який не було реалізовано
#Атлетіко Мадрид, #Баєр, #Ліга чемпіонів, #Ліга чемпіонів 2022/23

Джерело - Чемпіон.

Неймовірно драматичною видалась кінцівка матчу  туру Ліги чемпіонів Атлетіко - Баєр. Головний арбітр матчу Клеман Турпен дав фінальний свисток одразу після кутового у виконанні іспанців. Однак вмішався VAR і арбітри прийняли рішення вказати на 11-метрову позначку - м'яч ледь-ледь торкнувся руки захисника Фармацевтів Оділона Коссуни.

Однак ані удар з пенальті Яніка Карраско, ані два добивання поспіль не змінили підсумкового рахунку. 2:2 - Атлетіко втратив шанси на плей-оф турніру.

Відео

Турнірна таблиця групи B

М Команда І В Н П Г О
1  Брюгге* 5 3 1 1 7-4 10
2  Порту* 5 3 0 2 10-6 9
3  Атлетіко 5 1 3 2 4-7 5
4  Баєр 5 1 1 3 4-8 4

Нагадаємо, після 5 турів визначилися 12 учасників 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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