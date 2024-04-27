Жирона з голом Довбика перемогла Лас-Пальмас, Альмерія програла Хетафе: результати матчів 33 туру Ла Ліги

Українець реалізував одне з двох пенальті

Джерело - Чемпіон.

У 33 турі іспанської Ла Ліги Жирона здобула виїзну перемогу над Лас-Пальмасом, Альмерія поступилася Хетафе.

У першому таймі зустрічі з Лас-Пальмасом Артем Довбик не реалізував пенальті - воротар Альваро Вальєс парирував удар українця, але першим на добивання встиг його партнер Давід Лопес і відкрив рахунок. Зазначимо, що Довбик вперше не реалізував пенальті у складі іспанської команди.

Після перерви Довбик отримав шанс відзначитися забитим голом знову реалізувавши пенальті. Вдруге українець не схибив та переграв воротаря суперника. Він відзначився у третій грі поспіль.

Український нападник Жирони, забивши 19 м'яч у чемпіонаті, йде у відрив у гонці бомбардирів чемпіонату.

Топ-5 бомбардирів Ла Ліги

Артем Довбик (Жирона) — 19 голів Джуд Беллінгем (Реал) — 17 Анте Будимир (Осасуна) — 16 Александер Сьорлот (Вільярреал) — 15 Борха Майораль (Хетафе) — 15

Чемпіонат Іспанії — Ла Ліга

33 тур, 27 квітня

Лас-Пальмас — Жирона 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 — 26 Лопес, 0:2 — 57 Довбик (пен)

Нереалізоване пенальті: Довбик, 26.

Огляд

Артем Довбик вийшов у стартовому складі і був замінений на 70 хвилині. Віктор Циганков водночас вийшов на заміну. Він повернувся на футбольне поле після відновлення від травми.

Альмерія — Хетафе 1:3 (1:1)

Голи: 0:1 — 27 Грінвуд, 1:1 — 41 Лосано, 1:2 — 48 Грінвуд, 1:3 — 61 Мата

27 квітня в іспанській Ла Лізі відбудеться ще кілька ігор:

19:30. Алавес — Сельта

22:00. Атлетико — Атлетик

Нагадаємо, у матчі 32 туру іспанського чемпіонату підопічні Санчеса з голом Артема Довбика розгромили Кадіс.