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Організатори Золотого м'яча написали прізвище Шевченка із грубими помилками

Сьогодні 21:13 Андрій Дунець 149 0
Організатори Золотого м'яча написали прізвище Шевченка із грубими помилками
#Золотий м'яч, #Андрій Шевченко

Джерело - Чемпіон.

Офіційний Твіттер Золотого м'яча неправильно написав прізвище Андрія Шевченка - володаря нагороди-2004.

У пості, де опубліковано коротке відеоінтерв'ю з легендарним українським футболістом, який приїхав на церемонію нагородження у статусі гостя, написано французький варіант прізвища "Chevtchenko", а не правильний англомовний - "Shevchenko". Дивно, адже цей акаунт є саме англомовним.

Нагадаємо, Шевченко пожертвував 400 000 гривень фонду Трибуна Героїв.

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