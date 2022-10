Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду не потрапив до ТОП-10 претедентів на Золотий м'яч цього сезону.

Про це повідомляє France Football.

Португалець опинився на 20-у місці серед номінантів на престижну нагороду.

