Гаверц елегантним дальнім ударом забив збірній Англії у фантастичному матчі Ліги націй - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.
Нападник збірної Німеччини Кай Гаверц взяв участь у гольовому трилері проти Англії на стадіоні Вемблі в 6 турі Ліги націй УЄФА.
На 67 хвилині Гаверц отримав пас від Тімо Вернера перед штрафним майданчиком англійців і другим дотиком неперевершено пробив у лівий від себе кут воріт без шансів для голкіпера Ніка Поупа.
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Повну версію матчу дивіться тут.
Додамо, що поєдинок завершився із рахунком 3:3, а Гаверц наприкінці зустрічі оформив дубль після передачі Сержа Гнабрі.
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