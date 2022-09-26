У Бразилії гравець забив феноменальний гол боковими ножицями - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

У матчі 28-го туру Бразильської Серії А Сан-Паулу розгромив Аваї з рахунком 4:0. Найкрасивіший м'яч забив півзахисник Патрік.

На 5-й компенсованій хвилині до першого тайму хавбек господарів виявився найспритнішим після подачі кутового. Патрік пробив боковими ножицями, зробивши рахунок 3:0.

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Gol de Patrick! São Paulo 3x0 Avaí pic.twitter.com/osjfXjJear — Futebolizei News (@FutebolizeiN) September 25, 2022

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