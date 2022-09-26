Вацко назвав зарплату Петракова та його штабу в збірній України - ВІДЕО

Джерело - Вацко Live.

Відомий журналіст Віктор Вацко порівняв заробітну плату нинішнього та попереднього тренерських штабів національної збірної України.

"Тренерський штаб Андрія Шевченка разом заробляв 3 млн євро на рік. Петраков заробляє в УАФ 10 тис. доларів в місяць, тобто 120 тис. на рік. Проте решта членів штабу Петракова, крім Шовковського, є фрілансерами, які працюють за добові", - сказав Вацко в етері своєї Ютуб-програми " Вацко on air".

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До речі, Олександр Петраков поділився очікуваннями від вирішального матчу Ліги націй проти Шотландії.

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