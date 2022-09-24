Тренер - про очікування від матчу з Шотландією

Джерело - Чемпіон.

Після матчу Ліги націй зі збірною Вірменії (0:5) наставник збірної України Олександр Петраков ще не визначився зі стартовим складом на матч з Шотландією.

Про це заявив сам фахівець.