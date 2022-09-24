Джерело - Чемпіон.
Після матчу Ліги націй зі збірною Вірменії (0:5) наставник збірної України Олександр Петраков ще не визначився зі стартовим складом на матч з Шотландією.
Про це заявив сам фахівець.
"Яким буде склад на Шотландію? Я ще не знаю, яким буде склад. Подумаю. Я ризикую, критики не боюсь. Критика була тяжкою для мене на старті роботи. Результатом сьогодні я не здивований. Добре, що після важкої поразки хлопці зрозуміли все, виконали роботу. Я їм вдячний, що не опустили руки. Щодо нових 11 гравців, то у мене немає першого та другого складу. У когось немає практики у клубах, довірив їм, вони не підвели.
Ми хочемо реванш, хочемо обіграти Шотландію у наступному матчі. Хочемо, як це сказати, відмазатися за той матч", - сказав Петраков.