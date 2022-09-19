Футбольний коментатор Віктор Вацко нічого погано не бачить у висловлюваннях головного тренера Вереса Юрія Вірта на адресу форварда Дніпра-1 Артема Довбика.

Про це заявив сам коментатор у програмі Вацко on air.

"Це запис розмови в роздягальні. А як Вірт повинен був сказати своїм футболістам в роздягальні, коли їх возять рилом всю гру? "Шановні центральні захисники, я виявляю глибоку стурбованість діями Артема Довбика в нашому штрафному майданчику. Будь ласка, вживіть якихось заходів, щоб це не повторилося". Так?

Це футбол, це роздягальня чоловічої футбольної команди. Там без крику, критики та міцного слова ніяк. Так не буває. Це нормально, коли там так матом гнуть, що вуха завертаються. Там нормально, коли від емоцій іскри летять.

Хто цього не знає, не розуміє, не сприймає та втрачає свідомість від критики, той не потрапляє в цю чоловічу роздягальню чоловічої футбольної команди. Його з футболом пов’язує тільки рукоблудство з джойстиком на PlayStation або строчіння коментарів за клавіатуркою: "Ай-ай-ай, який невихований мужлан той Вірт", - сказав Вацко.