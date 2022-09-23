Джерело - Чемпіон.

Ісмаїл Юксек чудовим ударом з-за меж штрафного поставив крапку в матчі 5 туру Ліги націй між Туреччиною та Люксембургом.

23-річний півзахисник, отримавши на 87-й хвилині пас від Зекі Челіка, другим дотиком елегентно пробив із далекої відстані. Удар вийшов результативним та приніс збірній Туреччини нічию (3:3) і путівку до другого за рангом дивізіону.

Відео (таймкод - 12:04)

Повну версію матчу дивіться тут.

Додамо, що автор вирішального голу Юксек є представником Фенербахче - суперника київського Динамо у групі Ліги Європи.

Завдяки нічиїй із Люксембургом турки достроково посіли перше місце у своїй групі. Наступний цикл Ліги націй вони проведуть у Лізі В.

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