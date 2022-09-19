Шикарний дальній удар розпочав розгром Брюгге Яремчука у великому бельгійському матчі - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.
У 9-му турі Ліги Жупіле відбулося одне із класичних бельгійських протистоянь - Стандард проти Брюгге. Команда наших Романа Яремчука та Едуарда Соболя зазнала розгромної поразки.
Усе почалося на 30-й хвилині голом Філіпа Цінкернагеля. Фантастичний обвідний удар з-за меж штрафного майданчика не залишив шансів голкіперу Сімону Міньйоле.
Відео
✌️ | Bienvenue à Sclessin, Philip Zinckernagel ! 🤯 #STACLUB pic.twitter.com/dVfUzA2EZf— Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) September 18, 2022
Цінкернагель у другому таймі оформив дубль, а його команда святкувала впевнену перемогу - 3:0. Яремчук вийшов у стартовому складі й був замінений на 60-й хвилині, а Соболя випустили на поле на 71-й хвилині.
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