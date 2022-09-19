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Шикарний дальній удар розпочав розгром Брюгге Яремчука у великому бельгійському матчі - ВІДЕО

Сьогодні 07:00 Андрій Дунець 702 0
Шикарний дальній удар розпочав розгром Брюгге Яремчука у великому бельгійському матчі - ВІДЕО
#Брюгге, #Ліга Жюпіле, #Едуард Соболь, #Стандард, #Роман Яремчук

Джерело - Чемпіон.

У 9-му турі Ліги Жупіле відбулося одне із класичних бельгійських протистоянь - Стандард проти Брюгге. Команда наших Романа Яремчука та Едуарда Соболя зазнала розгромної поразки.

Усе почалося на 30-й хвилині голом Філіпа Цінкернагеля. Фантастичний обвідний удар з-за меж штрафного майданчика не залишив шансів голкіперу Сімону Міньйоле.

Відео

Цінкернагель у другому таймі оформив дубль, а його команда святкувала впевнену перемогу - 3:0. Яремчук вийшов у стартовому складі й був замінений на 60-й хвилині, а Соболя випустили на поле на 71-й хвилині.

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