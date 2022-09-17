Вартість українських команд-учасниць євротурнірів

У вересні стартували виступи українських футбольних клубів на групових етапах євротурнірів. У поточній кампанії футбольних єврокубків Україну представляють - Шахтар, СК Дніпро-1 і Динамо.

Прогноз

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Донецький Шахтар відносно недавно відновив свій шлях у новому чемпіонаті України. За три тури команда набрала сім очок. Букмекери впевнені, що гірники точно зможуть продемонструвати хорошу гру і створити своїм суперникам складності в окремих матчах.

Матч першого туру групового етапу Ліги чемпіонів відбувся 6 вересня. Противником донеччан був німецький РБ Лейпциг. Українці перемогли з рахунком 4:1. Безперечним лідером цього протистояння вважалися німці. Букмекерські контори приймали ставки на їх перемогу з коефіцієнтом 1,25. Нічия оцінювалася в 7,30. Прогнози на перемогу донецької команди становили аж 13,0.

Ліга Чемпіонів

"Гірники" володарі одного з найбільш бюджетних складів на груповому етапі євротурніру. Вартість команди оцінюється в 74 млн євро. При цьому ціна суперників українців – мадридського Реала становить 787 млн євро. Вартість Лейпцига становить 481 мільйон євро, а Селтіка - 99 млн євро.

14 клубів, які беруть участь у груповому етапі, мають склади, які оцінюються приблизно в 500 млн євро. Найбільш дорогий склад команди у Манчестер Сіті. Його оцінили в 1,01 млрд євро.

Ліга Європи

Динамо займає середню позицію за ціною складу. Гравців оцінюють в 106 млн євро. За цим параметром київський клуб випереджає 17 з 32 команд-учасниць групового етапу єврокубка.

Першість за вартістю складу в Лізі Європи займає французський Ренн - 276 млн євро. На другому місці - турецький Фенербахче - 178 млн євро. Фінський ХІК продемонстрував найскромніший бюджет в 9 млн євро.

Ліга конференцій

Вітчизняна команда СК Дніпро-1 стала дебютантом у чемпіонаті єврокубків. Набір гравців команди оцінюється в 20 млн євро і випереджає одночасно 15 клубів. За вартістю дніпрян випереджає нідерландський АЗ, який оцінюють в 62 млн мільйона євро.

Лідируючу позицію займає англійський Вест Хем і його 398 млн євро. На другому місці - іспанський Вільярреал (343 млн євро).

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