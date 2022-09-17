Головне
Україна закріпилася на 15 місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА, Чехія і Швейцарія збільшили відрив
Вчора 16:15 28057 2
Петраков назвав кадрові втрати збірної України перед матчами Ліги націй
Сьогодні 11:39 322
ВІДЕО. Легендарний гол Андрія Гусіна в ворота збірної Греції
Сьогодні 08:21 13375 1
Шотландія - Україна: ОНЛАЙН
Сьогодні 08:12 542
Заява ветеранів: Павелко намагається рейдерством захопити владу в АВФУ
Сьогодні 08:08 659 1
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці
Вчора 23:28 18875
Джошуа отримав контракт на бій з Ф’юрі
Вчора 22:37 521
Шотландія - Україна: де дивитися онлайн матч Ліги націй
Вчора 20:47 4737
Довбик - найкращий гравець тижня у Лізі Конференцій
Вчора 18:40 797
ЗСУ отримали ще одне авто для фронту за сприяння Favbet Foundation
Вчора 18:22 228
Блоги
Вартість українських команд-учасниць євротурнірів
Вартість українських команд-учасниць євротурнірів Дмитро Копій
Сьогодні 14:15 134
Збірна України розпочала підготовку до гри з Шотландією
Збірна України розпочала підготовку до гри з Шотландією Андрій Твердохліб
Сьогодні 09:30 351
ВІДЕО. Легендарний гол Андрія Гусіна в ворота збірної Греції
ВІДЕО. Легендарний гол Андрія Гусіна в ворота збірної Греції Андрій Твердохліб
Сьогодні 08:21 13371 1
Скандального Балотеллі у нетверезому стані вивели із нічного клубу
Скандального Балотеллі у нетверезому стані вивели із нічного клубу Віктор Слюсаренко
Вчора 21:45 571
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом Андрій Твердохліб
Вчора 16:38 2074 1
41-річний іспанець став найстаршим бомбардиром Ліги Європи, забивши фантастичний обвідний м'яч - ВІДЕО
41-річний іспанець став найстаршим бомбардиром Ліги Європи, забивши фантастичний обвідний м'яч - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 07:30 3107
Роналду забив українському воротареві свій дебютний гол у Лізі Європи - ВІДЕО
Роналду забив українському воротареві свій дебютний гол у Лізі Європи - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 07:15 10621
Ярмоленко віддав шикарний гольовий пас із кутового за Аль-Айн - ВІДЕО
Ярмоленко віддав шикарний гольовий пас із кутового за Аль-Айн - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 07:05 5582
Динамо пропускає від АЕКа уже на 8-й хвилині після шикарного виконання штрафного
Динамо пропускає від АЕКа уже на 8-й хвилині після шикарного виконання штрафного Андрій Твердохліб
15.09.2022 22:34 2143
Дніпро-1 за перший тайм забив три голи в ворота Аполлона
Дніпро-1 за перший тайм забив три голи в ворота Аполлона Андрій Твердохліб
15.09.2022 21:22 5567
Бо гей: футболісту московського Локомотива заборонили виступати під своїм їм'ям
Бо гей: футболісту московського Локомотива заборонили виступати під своїм їм'ям Андрій Твердохліб
15.09.2022 20:55 1045
Акробатика від Голанда та гармата Стоунза: усі голи 2 туру Ліги чемпіонів
Акробатика від Голанда та гармата Стоунза: усі голи 2 туру Ліги чемпіонів Андрій Твердохліб
15.09.2022 14:53 690
The International 2022. Хто ще змагається за право участі на головному турнірі року з Dota 2
The International 2022. Хто ще змагається за право участі на головному турнірі року з Dota 2 Дмитро Копій
15.09.2022 14:24 362
40-річний воротар відбив 2 пенальті в матчі Ліги чемпіонів між Рейнджерс та Наполі - ВІДЕО
40-річний воротар відбив 2 пенальті в матчі Ліги чемпіонів між Рейнджерс та Наполі - ВІДЕО Андрій Дунець
15.09.2022 07:25 9214
Голанд забив за Ман Сіті шаленим акробатичним трюком у ворота колишнього клубу в Лізі чемпіонів - ВІДЕО
Голанд забив за Ман Сіті шаленим акробатичним трюком у ворота колишнього клубу в Лізі чемпіонів - ВІДЕО Андрій Дунець
15.09.2022 07:00 10324
Датоме не стримав сліз після поразки від Франції у чвертьфіналі Євробаскету
Датоме не стримав сліз після поразки від Франції у чвертьфіналі Євробаскету Віктор Слюсаренко
14.09.2022 21:16 423
Мудрик у стрімкій атаці зрівняв рахунок в матчі Шахтар - Селтік - ВІДЕО
Мудрик у стрімкій атаці зрівняв рахунок в матчі Шахтар - Селтік - ВІДЕО Андрій Дунець
14.09.2022 20:39 11054
Обрізка Мудрика призвела до пропущеного голу Шахтаря від Селтіка в ЛЧ - ВІДЕО
Обрізка Мудрика призвела до пропущеного голу Шахтаря від Селтіка в ЛЧ - ВІДЕО Андрій Дунець
14.09.2022 20:16 4733
Ющенко забив за Шахтар у ворота Селтіка після красивої комбінації в Юнацькій лізі УЄФА - ВІДЕО
Ющенко забив за Шахтар у ворота Селтіка після красивої комбінації в Юнацькій лізі УЄФА - ВІДЕО Андрій Дунець
14.09.2022 15:29 1237
Брюгге з Яремчуком та Соболем сенсаційно знищив Порту в Лізі чемпіонів - ВІДЕО
Брюгге з Яремчуком та Соболем сенсаційно знищив Порту в Лізі чемпіонів - ВІДЕО Андрій Дунець
14.09.2022 13:17 4547
Прямі трансляції

Вартість українських команд-учасниць євротурнірів

Сьогодні 14:15 Дмитро Копій 135 0
Вартість українських команд-учасниць євротурнірів

У вересні стартували виступи українських футбольних клубів на групових етапах євротурнірів. У поточній кампанії футбольних єврокубків Україну представляють - Шахтар, СК Дніпро-1 і Динамо.

Прогноз

Букмекерські компанії пропонують детальний розпис і вигідні коефіцієнти на майбутні матчі єврокубків. Для нових і постійних гравців передбачені щедрі заохочення. Персональні бонуси дозволяють гравцям укладати спортивні парі на більш вигідних умовах. Отримати заохочення можна шляхом активації промокодом. Наприклад, новачки можуть активувати в Parimatch бонус код і отримати кешбек, фрібети або грошову винагороду.

Для активації знижкових купонів користувач повинен виконати ряд умов: створити обліковий запис, пройти верифікацію або поповнити рахунок. Актуальні промокоди публікуються на сайті знижкового агрегатора з промокодами та купонами https://codes.com.ua/.

Донецький Шахтар відносно недавно відновив свій шлях у новому чемпіонаті України. За три тури команда набрала сім очок. Букмекери впевнені, що гірники точно зможуть продемонструвати хорошу гру і створити своїм суперникам складності в окремих матчах.

Матч першого туру групового етапу Ліги чемпіонів відбувся 6 вересня. Противником донеччан був німецький РБ Лейпциг. Українці перемогли з рахунком 4:1. Безперечним лідером цього протистояння вважалися німці. Букмекерські контори приймали ставки на їх перемогу з коефіцієнтом 1,25. Нічия оцінювалася в 7,30. Прогнози на перемогу донецької команди становили аж 13,0.

Ліга Чемпіонів

"Гірники" володарі одного з найбільш бюджетних складів на груповому етапі євротурніру. Вартість команди оцінюється в 74 млн євро. При цьому ціна суперників українців – мадридського Реала становить 787 млн євро. Вартість Лейпцига становить 481 мільйон євро, а Селтіка - 99 млн євро.

14 клубів, які беруть участь у груповому етапі, мають склади, які оцінюються приблизно в 500 млн євро. Найбільш дорогий склад команди у Манчестер Сіті. Його оцінили в 1,01 млрд євро.

Ліга Європи

Динамо займає середню позицію за ціною складу. Гравців оцінюють в 106 млн євро. За цим параметром київський клуб випереджає 17 з 32 команд-учасниць групового етапу єврокубка.

Першість за вартістю складу в Лізі Європи займає французський Ренн - 276 млн євро. На другому місці - турецький Фенербахче - 178 млн євро. Фінський ХІК продемонстрував найскромніший бюджет в 9 млн євро.

Ліга конференцій

Вітчизняна команда СК Дніпро-1 стала дебютантом у чемпіонаті єврокубків. Набір гравців команди оцінюється в 20 млн євро і випереджає одночасно 15 клубів. За вартістю дніпрян випереджає нідерландський АЗ, який оцінюють в 62 млн мільйона євро.

Лідируючу позицію займає англійський Вест Хем і його 398 млн євро. На другому місці - іспанський Вільярреал (343 млн євро).

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Визначився транслятор найближчих матчів збірної України в Лізі націй Визначився транслятор найближчих матчів збірної України в Лізі націй 3688
Афери великого футболу: дивні трансфери, підроблені паспорти та хабарі від агентів Афери великого футболу: дивні трансфери, підроблені паспорти та хабарі від агентів 15798
Україна закріпилася на 15 місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА, Чехія і Швейцарія збільшили відрив Україна закріпилася на 15 місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА, Чехія і Швейцарія збільшили відрив 28057 2
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці 18875
Шотландія - Україна: де дивитися онлайн матч Ліги націй Шотландія - Україна: де дивитися онлайн матч Ліги націй 4737
ВІДЕО. Легендарний гол Андрія Гусіна в ворота збірної Греції ВІДЕО. Легендарний гол Андрія Гусіна в ворота збірної Греції 13375 1
Рекомендуємо
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 6447
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 15846
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 18067
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 17673 12
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 4734
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 9159