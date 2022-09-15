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Голанд забив за Ман Сіті шаленим акробатичним трюком у ворота колишнього клубу в Лізі чемпіонів - ВІДЕО

Сьогодні 07:00 Андрій Дунець 1456 0
Голанд забив за Ман Сіті шаленим акробатичним трюком у ворота колишнього клубу в Лізі чемпіонів - ВІДЕО
#Боруссія, #Ерлінг Голанд, #Ліга чемпіонів, #Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

У поєдинку 2-го туру Ліги чемпіонів англійський Манчестер Сіті приймав німецьку Боруссію. Ця гра була особливою для Ерлінга Голанда.

Норвезький нападник лише влітку перейшов до Манчестера саме зі стану жовто-чорної команди Дортмунда. Зустріч давніх знайомих вийшла більш приємною для гравця, аніж для клубу.

На 84-й хвилині Голанд відгукнувся на пас Жоау Канселу, пробивши чудернацьким ударом у падінні-стрибку. Ерлінг демонстративно відмовився святкувати свою результативну дію на знак поваги до колишньої команди.

Відео

Повну версію матчу дивіться тут.

Цей гол став переможним для Ман Сіті та довершив камбек господарів поля - 2:1. Завдяки цій перемозі англійська команда очолила свою групу Ліги чемпіонів.

Група G

М Команда І В Н П Г О
1  Манчестер Сіті 2 2 0 0 6-1 6
2  Боруссія Д 2 1 0 1 4-2 3
3  Копенгаген 2 0 1 1 0-3 1
4  Севілья 2 0 1 1 0-4 1

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