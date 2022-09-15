Голанд забив за Ман Сіті шаленим акробатичним трюком у ворота колишнього клубу в Лізі чемпіонів - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

У поєдинку 2-го туру Ліги чемпіонів англійський Манчестер Сіті приймав німецьку Боруссію. Ця гра була особливою для Ерлінга Голанда.

Норвезький нападник лише влітку перейшов до Манчестера саме зі стану жовто-чорної команди Дортмунда. Зустріч давніх знайомих вийшла більш приємною для гравця, аніж для клубу.

На 84-й хвилині Голанд відгукнувся на пас Жоау Канселу, пробивши чудернацьким ударом у падінні-стрибку. Ерлінг демонстративно відмовився святкувати свою результативну дію на знак поваги до колишньої команди.

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Повну версію матчу дивіться тут.

Цей гол став переможним для Ман Сіті та довершив камбек господарів поля - 2:1. Завдяки цій перемозі англійська команда очолила свою групу Ліги чемпіонів.

Група G

М Команда І В Н П Г О 1 Манчестер Сіті 2 2 0 0 6-1 6 2 Боруссія Д 2 1 0 1 4-2 3 3 Копенгаген 2 0 1 1 0-3 1 4 Севілья 2 0 1 1 0-4 1

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