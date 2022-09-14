Брюгге з Яремчуком та Соболем сенсаційно знищив Порту в Лізі чемпіонів - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

У матчі 2-го туру групового етапу ЛЧ бельгійський Брюгге наших Романа Яремчука та Едуарда Соболя грав на виїзді із португальським Порту.

Поєдинок завершився надзвичайно впевненою перемогою гостей із рахунком 4:0. Несподіваності цьому результатові додав той факт, що Порту був явним фаворитом зустрічі: букмекери оцінювали ймовірність перемоги Драконів коефіцієнтом 1.40, нічию - 4.33, а перемогу Брюгге - 7.00.

Відеоогляд матчу

Повну версію матчу дивіться тут.

Зазначимо, що Яремчук з'явився на полі на 71-й хвилині і мав чудову нагоду відзначитися після удару головою, але воротар Діогу Коста виконав управний сейв. Соболь вийшов на поле на 75-й хвилині і результативними діями також не відзначався.

Таким чином, Брюгге одноосібно очолює групу В після 2-х турів Ліги чемпіонів.

Група В

М Команда І В Н П Г О 1 Брюгге 2 2 0 0 5-0 6 2 Баєр 2 1 0 1 2-1 3 3 Атлетіко 2 1 0 1 2-3 3 4 Порту 2 0 0 2 1-6 0

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