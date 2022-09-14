Брюгге з Яремчуком та Соболем сенсаційно знищив Порту в Лізі чемпіонів - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.
У матчі 2-го туру групового етапу ЛЧ бельгійський Брюгге наших Романа Яремчука та Едуарда Соболя грав на виїзді із португальським Порту.
Поєдинок завершився надзвичайно впевненою перемогою гостей із рахунком 4:0. Несподіваності цьому результатові додав той факт, що Порту був явним фаворитом зустрічі: букмекери оцінювали ймовірність перемоги Драконів коефіцієнтом 1.40, нічию - 4.33, а перемогу Брюгге - 7.00.
Відеоогляд матчу
Повну версію матчу дивіться тут.
Зазначимо, що Яремчук з'явився на полі на 71-й хвилині і мав чудову нагоду відзначитися після удару головою, але воротар Діогу Коста виконав управний сейв. Соболь вийшов на поле на 75-й хвилині і результативними діями також не відзначався.
Таким чином, Брюгге одноосібно очолює групу В після 2-х турів Ліги чемпіонів.
Група В
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Брюгге
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|2
|Баєр
|2
|1
|0
|1
|2-1
|3
|3
|Атлетіко
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|4
|Порту
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
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