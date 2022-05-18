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Вболівальник Ноттінгема вдарив головою гравця Шеффілда після матчу ВІДЕО

Сьогодні 17:29 Андрій Дунець 458 0
Вболівальник Ноттінгема вдарив головою гравця Шеффілда після матчу ВІДЕО
#Ноттінгем, #Чемпіонат Англії, Чемпіоншип, #Шеффілд Юнайтед

Джерело - Чемпіон.

Півфінальний матч-відповідь плей-оф Чемпіоншипу між Ноттінгем Форест та Шеффілд Юнайтед завершився вторгненням фанів на поле, під час якого постраждав футболіст гостей Біллі Шарп.

Гра завершилася перемогою домашньої команди (Ноттінгема) у серії пенальті, після чого газон стадіону Сіті Граунд на радощах заполонили вболівальники Форест. Один із фанів вирішив, що відсутність волосся на голові робить його повним аналогом Зінедіна Зідана і не придумав нічого кращого, ніж вдарити головою футболіста гостьової команди, який собі спокійно стояв, споглядаючи за шаленством на полі.

Пізніше поліція підтвердила, що 31-річний чоловік був затриманий. Втім, цей напад неабияк збурив англійське суспільство.

Оглядач Джеймі О'Хара із talkSPORT заявив:

"Це огидний випадок. Ми казали про це ще навіть до того, як побачили інцидент. Це небезпечно, це шокує і це необхідно зупинити. Вторгнення на поле треба припиняти. Тому що щось подібне мало статись і воно сталося".

Сам постраждалий Біллі Шарп прокоментував епізод наступним чином:

"Один божевільний ідіот зіпсував неймовірну ніч футболу. Вітаємо Ноттінгем Форест із перемогою та бажаємо удачі у фіналі. Як колишній гравець Форест, я не дозволю покидькам зруйнувати мою повагу до вболівальників цього клубу".

Ноттінгем зіграє у фіналі плей-оф Чемпіоншипу 29 травня проти Гаддерсфілда та спробує повернутися до Прем'єр-ліги вперше з 1999 року.

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