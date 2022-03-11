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Легенда київського Динамо разом із родиною зміг евакуюватись із Гостомеля

Сьогодні 12:43 Андрій Твердохліб 504 0
Легенда київського Динамо разом із родиною зміг евакуюватись із Гостомеля
#Ващук

Джерело - Чемпіон.

Легенданий у минулому захисник київського Динамо та збірної України Владислав Ващук зміг покинути Гостомель на 14-й день війни.

Про це ексфутболіст повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Друзі! Вчора з дітьми виїхали гуманітарним коридором із Гостомелю. Все гаразд, приходимо до тями. Спасибі всім, хто підтримував. Все буде добрим. Миру нам усім", - написав Ващук.

Зазначимо, що бої в Гостомелі розпочалися в перший день ройсійського вторгнення - 24 лютого. Увесь цей час Ващук з родиною знаходився в підвалі.

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