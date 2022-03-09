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Син Шевченка протестує в Англії проти імпорту російської нафти

Сьогодні 12:12 Віктор Слюсаренко 78 0
Син Шевченка протестує в Англії проти імпорту російської нафти
#Андрій Шевченко

Джерело - Чемпіон.

Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко та його сім'я всіма силами намагаються привернути якнайбільше уваги на Заході до нападу росії на Україну.

Шевченко дає дуже багато інтерв'ю, де розповідає про реальний стан речей, а його сини ходять на акції протесту проти імпорту російської нафти.

"Пишаюся своїм сином та його однокласниками, які протестували біля управління "Shell" учора", - зазначив Шевченко.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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