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Дружина Маліновського - про російську агресію: "Воює влада, а не люди"

Сьогодні 17:21 Андрій Дунець 414 1
Дружина Маліновського - про російську агресію: "Воює влада, а не люди"
#Аталанта, #Роксана Маліновська, #Руслан Маліновський

Джерело - Чемпіон.

Роксана Маліновська, дружина українського футболіста Аталанти Руслана Маліновського, опублікувала у своїй соцмережі кілька дуже суперечливих дописів про дружбу з росіянами. 

Спочатку Роксана виклала в особистому акаунті Інстаграма сторіз із підтримкою та закликом до дружби між народами. А потім, виправдовуючись, опублікувала сторіз із поясненням, мовляв, воюють політики, а прості люди з України та Росії не повинні сваритися.

Також Маліновська згадала про своє кримське коріння (її батьки досі мешкають на тимчасово окупованому півострові), завершивши твердженням, що Крим - це Україна.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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