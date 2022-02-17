Джерело - Чемпіон.

Роксана Маліновська, дружина українського футболіста Аталанти Руслана Маліновського, опублікувала у своїй соцмережі кілька дуже суперечливих дописів про дружбу з росіянами.

Спочатку Роксана виклала в особистому акаунті Інстаграма сторіз із підтримкою та закликом до дружби між народами. А потім, виправдовуючись, опублікувала сторіз із поясненням, мовляв, воюють політики, а прості люди з України та Росії не повинні сваритися.

Також Маліновська згадала про своє кримське коріння (її батьки досі мешкають на тимчасово окупованому півострові), завершивши твердженням, що Крим - це Україна.

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