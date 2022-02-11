Джерело - Чемпіон.

У поєдинку Кубка Туреччини зустрічалися Карагюмрук та Коньяспор. Гра, окрім феєричної кількості голів, запам'яталася епізодом, що стався із голкіпером Еміліано Вівіано.

На 112-й хвилині матчу телекамера вихопила першого номера господарів, який трісся та не знав, куди себе подіти від морозу. На мить навіть здалося, що Вівіано ось-ось заплаче.

Додамо, що глядачі на Олімпійському стадіоні Стамбула побачили аж 9 забитих м'ячів - 5:4. Карагюмрук вийшов до чвертьфіналу змагань.

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