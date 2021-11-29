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Слава богу, з лижами та з гвинтівкою: Російський біатлоніст забув палиці та запізнився на старт

Сьогодні 09:59 Віктор Слюсаренко 117 0
Коментатор вщент розніс невдаху
Слава богу, з лижами та з гвинтівкою: Російський біатлоніст забув палиці та запізнився на старт
#Гаранічев

Джерело - Чемпіон.

Бронзовий призер Олімпіади-2014 Євген Гаранічев запізнився на старт чоловічого спринту у Швеції.

Росіянин виходив на трасу під пізнім 116-м номером. Гаранічев чекав на свій відлік, але забув взяти пальці. Через це спортсмен стартував після литовського біатлоніста з 117-м номером. Його відставання ще до виходу на трасу від лідера вже складало 35 секунд.

"От спортсмени рівня національної збірної. Молодці! Євген вдруге спізнюється. То в пасьюті не прийшов, тепер сьогодні... Слава богу, з лижами та з гвинтівкою. Це вже непогано, молодець", - сказав коментатор.

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