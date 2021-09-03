Бігунка з Кабо-Верде Кеула Семеду не пройшла до півфіналу Паралімпіади у забігу на 200 метрів.

Відразу після змагань її гайд Мануель Ваз де Вега зробив спортсменці пропозицію, ставши на одне коліно, і Семеду погодилася. Вони разом уже 11 років, і гайд вирішив, що Паралімпіада — найкращий привід і найкраще місце для пропозиції, тому що "легкоатлетична траса — другий дім" його дівчини.

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