Фактор Мудрика: молодий футболіст вперше зіграв у Лізі чемпіонів і приніс перемогу Шахтарю

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар у додатковий час вирвав нічию в Монако в матчі-відповіді плей-оф раунду Ліги чемпіонів і пробився до групового етапу турніру.

Рятівний гол Шахтар забив завдяки старанням Михайла Мудрика, який з'явився на полі на 82-й хвилині. Спочатку Мудрик у шикарному підкаті відпрацював у захисті після чого здійснив фантастичний спринтерський забіг і "асистував" захиснику Монако Агілару, який відзначився автоголом на 114-й хвилині.

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