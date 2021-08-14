Роналду виклав миле сімейне відео

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду виклав нове зворушливе відео в своєму Instagram.
Футболіст опублікував ролик, де він сидить за столом разом зі своїми дітьми і коханою Джорджиною Родрігес. Кожен член сім'ї сказав по одному слову з початкової сцени відеокліпу на пісню Beyonce "If I were a boy", після чого всі аплодували один одному.
"Близькість, чесність, зобов'язання, ти, мені, нас", - підписав це відео Кріштіану.
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