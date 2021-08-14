13 років тому українські шаблістки виграли Олімпіаду в Пекіні

14 серпня 2008 року жіноча збірна України з шаблі завоювала золоту медаль в командних змаганнях на Олімпійських іграх в Пекіні-2008.
Збірну України представляли: Ольга Харлан, Олена Хомрова, Галина Пундик та Ольга Жовнір.
В 1/4 фіналу українські шаблістки декласували Росію (45:34), у півфіналі взяли гору над збірною США (45:39), а в "золотому" поєдинку мінімально здолали Китай (45:44).
Олімпіада. Пекін-2008
Фехтування. Жінки. Шабля. командна першість
1. УКРАЇНА
2. Китай
3. США
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