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Чемпіон з присмаком вати. Олександру Гвоздику - 34!

Сьогодні 14:41 Valeriy Ruchka 1631
Чемпіон з присмаком вати. Олександру Гвоздику - 34!

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 15 квітня, день народження святкує український боксер Олександр Гвоздик.

Абсолютно ніхто в нашій країні не сумнівається в його таланті й професійності, як спортсмена. Але є претензії до української ідентифікації. Точніше до її відсутності. Але все по черзі.

Олександр Гвоздик - український професіональний боксер у напівважкій вазі, Бронзовий призер Олімпійських ігор (2012), чемпіон літньої Універсіади (2013), чемпіон світу серед студентів (2008), переможець Кубка Європи (2010), багаторазовий чемпіон України. 

У професіоналах боксер провів уже 18 боїв і здобув перемогу у 17 з них.

2 грудня 2018 року український напівважковаговик Олександр Гвоздик нокаутував Адоніса Стівенсона та став повноцінним чемпіоном світу за версією WBC.

Хоча він його уже втратив  зазнавши поразки технічним нокаутом у 10 раунді бою за титули WBC і IBF від росіянина Артура Бетербієва.

Та всі розуміють, що Гвоздик надзвичайно сильний боксер і не сказав ще свого останнього слова. 

Щодо слів..., то тут краще б він мовчав. Як і його друзі, Олександр Усик та Василь Ломаченко, Олександр дав гучне інтерв'ю в якому розповів безліч нісенітниць. Про братній російський народ, війну і політику:

"Війна – це одначе засіб наживи. Навіть якщо це священна війна з релігійних мотивів, то все одно верхівка переслідує свої матеріальні інтереси. Це може бути влада, корисні копалини і все інше. Не буває війни просто так, коли просто вирішили повоювати. Може, колись і було, за жінок, ще за когось. Але сьогодні це все бізнес. Влаштували військові компанії, що виробляють техніку, заробляють на військовій техніці. Ніхто ж не воює, просто тому, що хтось когось образив. Воюють тому, що там є нафта, якісь стратегічні території, інтереси"

"Ось чомусь ми з росіянами стали ворогами. Чому? Тому що, наприклад, нашому президенту потрібна була димова завіса, щоб спокійно грабувати нашу країну. Як варіант."

"Я не знаю, які там тонкощі. Але це точно не те, що на нас росіяни напали, щоб забрати території. Я вас благаю. Це скільки вам повинно бути років, щоб у це вірити? Що це тому, що одні говорять російською, інші - українською. Це ж нісенітниця. Можливо я дурний. Але я в це не вірю".

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