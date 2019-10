Росіянин Бетербієв нокаутував Гвоздика та об'єднав титули WBC і IBF

Олександр Гвоздик (17-0, 14 КО) програв технічним нокаутом росіянину Артуру Бетербієву (14-0, 14 КО).

Перша половина бою пройшла в рівній, конкурентній боротьбі, проте, починаючи з 7 раунду перевага росіянина стала відчудною й з кожною секундою Бетербієв нарощував свою перевагу, яка до 9 раунду стала знущальною. У 9 раунді українець двічі побував у нокдауні та було помітно, що вже втратив контроль над боєм. Після третього нокдауну рефері закономірно зупинив поєдинок. Слід зазначити, що у другій половині бою Гвоздик дуже погано виглядав функціонально.

Тож, перемога Бетербієва технічним нокаутом у 10 раунді.

Олександр Гвоздик зазнав першої поразки на профі ринзі, а Артур Бетербієв об'єднав титули WBC і IBF.

