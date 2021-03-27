Джерело - Чемпiон.

Напередодні матчу збірної України проти Фінляндії головний тренер Андрій Шевченко та захисник команди Микола Матвієнко дали традиційну передматчеву пресконференцію.

Наставник нашої збірної, як і обіцяв, знову розпочав українською. У нетривалому вступному слові пошкодував, що матч відбудеться без вболівальників, але усе одно подякував фанатам.

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