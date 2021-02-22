Покарання за українську мову: з'явилося відео моменту

З'явилося відео інциденту, який стався в матчі 15-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі (УПЛ) між Колосом і ФК Львів.

На 68-й хвилині головний тренер львівської команди Віталій Шумський отримав жовту картку від головного судді матчу Віктора Копієвського з Кропивницького за те, що попросив четвертого арбітра Миколу Кривоносова з Києва розмовляти з ним українською мовою.

На відео видно, як Шумський в розпачі намагається з'ясувати, за що його покарав Копиєвський. Головний рефері в свою чергу лаконічно відповів що "За розмови". Сам Кривоносов попросив тренера заспокоїться і не став відповідати на його питання.

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