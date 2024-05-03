Гран-прі Казахстану з MotoGP перенесли через стихійне лихо

Джерело - Чемпіон.

Гран-прі MotoGP у Казахстані, яке мало відбутися з 14 до 16 червня, перенесли у зв'язку зі стихійним лихом.

Про це повідомляє пресслужба гоночної серії.

Перегони були відкладені на невизначену дату через масові повені, яка розповсюджують в центральній Азії.

"З точки зору MotoGP було б безвідповідально накладати на владу та екстрені служби додатковий тягар, коли вони намагаються допомогти десяткам тисяч людей по всій країні", – йдеться у заяві.

The FIM, IRTA and Dorna Sports announce that the #KazakhstanGP has been postponed until later in 2024 📅



Further details here 👇#MotoGP | ARTICLEhttps://t.co/zbelU7Kxby — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 3, 2024

Напередодні гонщик Дукаті Леново Тім Франческо Баньяя виграв четвертий етап сезону в Іспанії. Нагадаємо, що власник Формули-1 придбав контрольний пакет акцій MotoGP.