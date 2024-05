Гран-прі Казахстану з MotoGP перенесли через стихійне лихо

Гран-прі MotoGP у Казахстані, яке мало відбутися з 14 до 16 червня, перенесли у зв'язку зі стихійним лихом.

Про це повідомляє пресслужба гоночної серії.

Перегони були відкладені на невизначену дату через масові повені, яка розповсюджують в центральній Азії.

The FIM, IRTA and Dorna Sports announce that the #KazakhstanGP has been postponed until later in 2024 📅



Further details here 👇#MotoGP | ARTICLEhttps://t.co/zbelU7Kxby