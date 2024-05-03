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28.04.2024 07:21 867

Гран-прі Казахстану з MotoGP перенесли через стихійне лихо

Сьогодні 13:15 115 0
Гран-прі Казахстану з MotoGP перенесли через стихійне лихо
#MotoGP

Джерело - Чемпіон.

Гран-прі MotoGP у Казахстані, яке мало відбутися з 14 до 16 червня, перенесли у зв'язку зі стихійним лихом.

Про це повідомляє пресслужба гоночної серії.

Перегони були відкладені на невизначену дату через масові повені, яка розповсюджують в центральній Азії.

"З точки зору MotoGP було б безвідповідально накладати на владу та екстрені служби додатковий тягар, коли вони намагаються допомогти десяткам тисяч людей по всій країні", – йдеться у заяві.

Напередодні гонщик Дукаті Леново Тім Франческо Баньяя виграв четвертий етап сезону в Іспанії. Нагадаємо, що власник Формули-1 придбав контрольний пакет акцій MotoGP.

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