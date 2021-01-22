 Чи можливий реванш між Мак-Грегором і Нурмагомедовим? Вайт вважає, що так, але за певних умов | Блоги | Champion.com.ua
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Чи можливий реванш між Мак-Грегором і Нурмагомедовим? Вайт вважає, що так, але за певних умов

Сьогодні 21:11 Андрій Твердохліб 113 0
Чи можливий реванш між Мак-Грегором і Нурмагомедовим? Вайт вважає, що так, але за певних умов

Джерело - Чемпіон.

Очікується, що президент UFC Дейна Вайт зустрінеться з непереможеним чемпіоном у легкій вазі Хабібом Нурмагомедовим на цьому тижні в Абу-Дабі, вперше після того, як Нурмагомедов оголосив про завершення кар'єри в жовтні.

Нурмагомедов (29:0) як і раніше є непереможним чемпіоном UFC у легкій вазі, хоча він і заявив, що не має наміру знову битися, Вайт неодноразово заявляв, що Нурмагомедов повернеться в октагон.

"Я, очевидно, зустрічаюся з ним, тому що вважаю, що він повинен знову битися", - сказав Уайт ESPN. - Подивіться, що він зробив з Джастіном Геджи. Подивіться, що він зробив із кожним суперником. Я думаю, він повинен битися знову, і я збираюся натиснути на нього з усіх сил".

32-річний Нурмагомедов шокував світ змішаних єдиноборств, сказавши, що більше не буде битися після третьої захисту титулу поспіль проти Геджи на UFC 254. Батько Нурмагомедова, Абдулманап, помер минулого року, і Хабіб сказав, що він пообіцяв матері, що більше не буде битися. Однак добре відомо, що Абдулманап хотів, щоб його син завершив кар'єру з остаточним рекордом 30:0.

Як фанат цього виду спорту, Вайт сказав, що хотів би побачити, як Нурмагомедов буде битися ще десяток раз, але натякнув, що його мета наразі - змусити його повернутися всього на один бій.

UFC просуває популярний серед глядачів поєдинок у легкій вазі між Конором Мак-Грегором і Дастіном Пор'є на турнірі UFC 257, 23 січня. Якщо Мак-Грегор виграє, Вайт не приховував, що хотів би організувати другий бій між Нурмагомедовим і Мак-Грегором. Ці двоє зустрілися за титул в жовтні 2018 року, і Нурмагомедов переміг у четвертому раунді.

"Як промоутер, ви завжди хочете бачити найкращих хлопців у світі, але в той же час, коли хлопець хоче піти на пенсію, він, ймовірно, повинен", - сказав Вайт. - Різниця з таким хлопцем, як Хабіб, у тому, що він через багато пройшов, і втрата батька була для нього серйозним ударом. Проте, його батько хотів, щоб він зробив 30:0.

"Незалежно від того, що ви думаєте про Конора особисто, Мак-Грегор прямо зараз зосереджений так, як ніколи. Я не знаю чи залишиться цей Конор після бою з Пуар'є, але якщо так, то чому б нам не зробити поєдинок Нурмагомедов - Мак-Грегор?"

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