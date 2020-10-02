Динамо проти Ювентуса, Барселони та Ференцвароша: історія зустрічей

Джерело - Чемпіон.

Динамо дізналося своїх суперників у груповому етапі Ліги чемпіонів.

Кияни потрапили в групу G разом із Ювентусом, Барселоною та Ференцварошом.

Пропонуємо вам згадати історію зустрічей київського клубу зі своїми суперниками.

"Біло-сині" грали проти туринського Ювентуса 4 рази. Усі матчі відбувалися в рамках Ліги чемпіонів.

Свій перший поєдинок клуби провели 4 березня 1998 року в 1/4 плей-оф. Тоді в Італії команди розписали нічию 1:1, а от у Києві "бьянконері" розгромили Динамо з рахунком 1:4.

Другий раз Динамо грало проти Ювентуса на стадії групового етапу у сезоні 2002/03. Вже в першому матчі кияни зазнали легендарної поразки з рахунком 5:0. Матч-відповідь у Києві виявився не таким болючим, проте уникнути програшу не вдалося, 1:2 на Олімпійському(тоді ще Республіканський стадіон).

З Барселоною Динамо зустрічалося цілих 8 разів і усі розігрувалися у Лізі чемпіонів. Кияни жодного разу не грали внічию з "блаугранас".

Останні поєдинки відбулися в сезоні 2009/10 на груповому етапі, тоді каталонці здобули дві перемоги 2:0 на Камп Ноу і 1:2 у Києві.

Загалом Барселона має 5 перемог у своєму активі, а Динамо 3. Не можна забувати, що у сезоні 1997/98 кияни здобули одну з найлегендарніших перемог в історії. Підопічні Лобановського розтрощили Барселону на Камп Ноу - 4:0, а Андрій Шевченко зробив хет-трик.

З останнім суперником в групі - Ференцварошом Динамо зустрічалося лише один раз, проте це було у фіналі Кубку володарів кубку. Тоді кияни здобули розгромну перемогу 3:0 і завоювали євро трофей. Дубль на свій рахунок оформив Володимир Онищенко, ще один гол забив Олег Блохін.

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