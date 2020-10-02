Джерело - Чемпіон.

Напередодні київське Динамо дізналося своїх суперників на груповому етапі Ліги чемпіонів. Кияни потрапили в групу G разом із Ювентусом, Барселоною та Ференцварошом.

Про історію зустрічей Динамо зі своїми майбутніми суперниками поговоримо півзніше, а зараз хотілося б згадати дві епічні виїзні гри проти Старої Сеньйори та синьо-гранатових.

У груповій стадії ЛЧ-1997/98 київське Динамо здобуло одну з найлегендарніших перемог в історії. Підопічні Лобановського розтрощили Барселону на Камп Ноу - 4:0, а Андрій Шевченко зробив хет-трик.

У сезоні 2002/03 підопічні Олексія Михайличенка зазнали болючої поразки в Турині від Ювентуса - 5:0.

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