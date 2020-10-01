Визначилися суперники Динамо та Шахтаря на груповому етапі Ліги чемпіонів

Кияни зіграють у групі G, гірники - у групі В

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 1 жовтня, у Женеві відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів.

Київське Динамо та донецький Шахтар отримали своїх суперників. Нагадаємо, що Шахтар на пряму вийшов до групового етапу турніру, а Динамо у кваліфікації переграло АЗ та Гент.

За результатами жеребкування Динамо потрапило до групи G, в якій суперниками будуть Ювентус, Барселона та Ференцварош.

Шахтар зіграю у групі В. Їх суперниками будуть Реал, Інтер та Боруссія (Менхенгладбах).

Відзначимо, що Ференцварош очолює Ребров. Його прийдеться грати проти своєї колишньої команди. Шахтар же у півфіналі Ліги Європи 2019/20 програв Інтеру з рахунком 0:5.

Результати жеребкування:

Група A Група B Група С Група D Баварія Реал Мадрид Порту Ліверпуль Атлетіко Шахтар Манчестер Сіті Аякс Зальцбург Інтер Олімпіакос Аталанта Локомотив Боруссія М. Марсель Мітьюланд