Визначилися суперники Динамо та Шахтаря на груповому етапі Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 1 жовтня, у Женеві відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів.
Київське Динамо та донецький Шахтар отримали своїх суперників. Нагадаємо, що Шахтар на пряму вийшов до групового етапу турніру, а Динамо у кваліфікації переграло АЗ та Гент.
За результатами жеребкування Динамо потрапило до групи G, в якій суперниками будуть Ювентус, Барселона та Ференцварош.
Шахтар зіграю у групі В. Їх суперниками будуть Реал, Інтер та Боруссія (Менхенгладбах).
Відзначимо, що Ференцварош очолює Ребров. Його прийдеться грати проти своєї колишньої команди. Шахтар же у півфіналі Ліги Європи 2019/20 програв Інтеру з рахунком 0:5.
Результати жеребкування:
|Група A
|Група B
|Група С
|Група D
|Баварія
|Реал Мадрид
|Порту
|Ліверпуль
|Атлетіко
|Шахтар
|Манчестер Сіті
|Аякс
|Зальцбург
|Інтер
|Олімпіакос
|Аталанта
|Локомотив
|Боруссія М.
|Марсель
|Мітьюланд
|Група E
|Група F
|Група G
|Група H
|Севілья
|Зеніт
|Ювентус
|ПСЖ
|Челсі
|Боруссія Д.
|Барселона
|Манчестер Юнайтед
|Краснодар
|Лаціо
|Динамо
|РБ Лейпциг
|Ренн
|Брюгге
|Ференцварош
|Істанбул