Лось, а не цар. Селезньов вразив своїм хамством та порушенням правил дорожнього руху

Форвард Колоса Євген Селезньов потрапив у міні-випуск ЗупиниЛося!
"Рахуємо порушення:
1. Непристебнутий
2. Керує і постійно длубається в телефоні
3. Зустрічка
Вражає і журналіст поруч з ним, який теж не пристебнутий!
Манера спілкування Селезньова із ремонтниками у найкращих традиціях водія геліка!
Цікаво, який месидж несе відео для глядачів, переважний вік яких 13-17 років?
Їздь непристебнутим, хами, при зустрічкою, копирсайся в телефоні, словом будь-як Женя Селезньов!"
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