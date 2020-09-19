Лось, а не цар. Селезньов вразив своїм хамством та порушенням правил дорожнього руху

Форвард Колоса Євген Селезньов потрапив у міні-випуск ЗупиниЛося!

"Рахуємо порушення:

1. Непристебнутий

2. Керує і постійно длубається в телефоні

3. Зустрічка

Вражає і журналіст поруч з ним, який теж не пристебнутий!

Манера спілкування Селезньова із ремонтниками у найкращих традиціях водія геліка!

Цікаво, який месидж несе відео для глядачів, переважний вік яких 13-17 років?

Їздь непристебнутим, хами, при зустрічкою, копирсайся в телефоні, словом будь-як Женя Селезньов!"

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